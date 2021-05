Nuno Espírito Santo vai sair do Wolverhampton 

O treinador português Nuno Espírito Santo vai deixar o comando técnico do Wolverhampton no final da temporada, confirmou esta sexta-feira o clube inglês.

O treinador e o clube chegaram a acordo mútuo para terminar a ligação duas épocas antes do final do contrato.

O anúncio foi feito esta tarde, dois dias antes do último jogo do Wolverhampton na Liga inglesa. O técnico português despede-se do clube no domingo, na receção ao Manchester United.

Nuno Espírito Santo chegou ao Wolverhampton em 2017, quando a equipa jogava na II Divisão. Ajudou o Wolves, como é conhecido, a subir à Premier League e alcançou dois sétimos lugares.