Rali de Portugal: Armindo Araújo lidera pelotão nacional a meio da prova

O piloto Armindo Araújo (Skoda Fábia Evo) está a dominar a prova do campeonato nacional de ralis, que se disputa no âmbito do Rali de Portugal, após a conclusão da secção matinal, com três especiais cronometradas.

Araújo regista o tempo de 36.34,9 minutos, que lhe vale a 20.ª posição da classificação geral, tendo 8,6 segundos de vantagem sobre o madeirense Bernardo Sousa (Skoda Fábia), que é segundo nas contas do campeonato nacional e está em 21.º da geral.

O terceiro melhor português é o algarvio Ricardo Teodósio (Skoda Fábia Evo), que está já a 1.05 minutos de Araújo, na 32.ª posição da geral, com Bruno Magalhães (Hyundai NG i20) logo atrás.

Este primeiro dia do Rali de Portugal é pontuável para o campeonato nacional. A partir de sábado, os pilotos podem continuar em prova, mas já sem somarem pontos para a classificação interna.

O Rali de Portugal prossegue esta tarde, com mais cinco troços cronometrados, incluindo a superespecial de Lousada.

Após a secção da manhã, o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) lidera a classificação geral.