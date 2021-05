Taça de Portugal. Restrição total de circulação junto ao estádio de Coimbra

A PSP anunciou esta sexta-feira a restrição total de circulação de pessoas e veículos junto ao estádio municipal de Coimbra, a partir das 16:00 de domingo, devido ao jogo da final da Taça de Portugal em futebol.

A restrição de circulação aplica-se até final da partida entre o Sporting de Braga e o SL Benfica, agendada para as 20:30 de domingo.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a PSP de Coimbra explicita que a restrição de circulação em torno do estádio incide "concretamente a partir do cruzamento da rua General Humberto Delgado com a rua D. Manuel I e até ao cruzamento da Rua Dom João III com a rua General Humberto Delgado".

Apesar de ser um jogo sem público, as autoridades policiais esperam que se desloquem a Coimbra "grupos organizados de adeptos e que o evento atraia pessoas a locais adjacentes à sua realização".

"A PSP de Coimbra apela a que todas as pessoas, residentes e não residentes, evitem a circulação em toda a área envolvente ao Estádio", refere o comunicado.

A Polícia diz ainda que, face ao jogo da Taça de Portugal, está a desenvolver uma operação de segurança que envolve "um conjunto ajustado de esforços e de recursos", nomeadamente Corpo de Intervenção, Centro de Inativação de Engenhos Explosivos, Grupo Operacional Cinotécnico, Equipas de Prevenção e Reação Imediata "que se deslocam em motociclos" e ainda Equipas de Intervenção Rápida cedidas por outros Comandos da PSP.

A operação, justifica, deve-se à "atual realidade pandémica" e à necessidade de acautelar "as condições de segurança dos intervenientes na competição e das pessoas que vivem e visitam a cidade".