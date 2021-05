Atlético de Madrid sagra-se campeão espanhol

O Atlético de Madrid, equipa de João Félix, sagrou-se este sábado campeão espanhol pela 11.ª vez. O novo campeão da Liga Espanhola venceu o Valladolid na última jornada e terminou o campeonato com mais dois pontos do que o Real Madrid, segundo classificado.

No jogo do título, o Atlético de Madrid visitou o Valladolid sem João Félix no onze inicial e com mais dois pontos do que o Real Madrid. A equipa da casa adiantou-se no marcador aos 18 minutos, com um golo de Óscar Plano.

O Atlético de Madrid foi para o intervalo a perder e de olho no jogo do rival, Real Madrid, que também estava a perder em casa com o Villarreal.

Na segunda-parte, a equipa de João Félix fez o golo do empate aos 57 minutos, por intermédio de Ángel Correa.

João Félix assistiu ao golo da vitória já dentro de campo, depois de ter substituído Saúl aos 63 minutos. Luis Suárez, que chegou no ano passado a Madrid, vindo do Barcelona - equipa em que conquistou quatro campeonatos espanhóis - fez o gosto ao pé aos 67 minutos e deu a ‘estocada final’ na partida.

O Real Madrid também acabou por vencer o Villarreal, fazendo a reviravolta nos minutos finais da partida. No entanto, o Real Madrid terminou o campeonato a dois pontos do líder Atlético de Madrid.

João Félix conquistou o primeiro troféu ao serviço do Atlético de Madrid, depois de deixar o Benfica e ter assinado pelo clube espanhol em 2019, numa transferência milionária que envolveu mais de 120 milhões de euros.

O Atlético de Madrid já não conquistava o campeonato desde 2014.