Charles Leclerc conquista 'pole' em casa para Grande Prémio do Mónaco

O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) conquistou este sábado a pole position para o Grande Prémio do Mónaco, quinta prova do Mundial, com o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), líder do campeonato, a ser apenas sétimo.

Apesar de ter tido um acidente na sua última volta, que originou uma bandeira vermelha a 18 segundos do final da qualificação, Leclerc conseguiu a oitava pole da carreira, com um tempo de 1.10,346 minutos.

Na segunda posição da grelha de partida para a corrida de domingo vai estar o holandês Max Verstappen (Red Bull), a 230 milésimos de Leclerc.

O finlandês Valtteri Bottas foi o melhor dos Mercedes, na terceira posição, a 255 milésimos, com o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) a fechar a segunda linha da grelha, depois de ter gastado mais 265 milésimos do que o seu companheiro de equipa.

Campeão do mundo e líder destacado do Mundial de pilotos, Lewis Hamilton só conseguiu o sétimo melhor tempo da derradeira fase da qualificação, a 749 milésimos de Leclerc.

Com quatro provas disputadas, Hamilton lidera o Mundial com 94 pontos, mais 14 do que Verstappen.