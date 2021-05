Fernando Gomes e Pedro Proença felicitam Vizela pelo regresso à I Liga

Os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) felicitaram este sábado o Vizela pelo regresso à I Liga portuguesa de futebol, que acontecerá em 2021/22.

"É com grande satisfação que assisto à subida do FC Vizela à I Liga, 36 anos depois da sua primeira e única participação no principal escalão do futebol português. (...) Obrigado e parabéns, Vizela", pode ler-se na nota publicada no sítio oficial da FPF na Internet.