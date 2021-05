Taça de Portugal. Jesus terá de mudar de estratégia devido à ausência de Lucas Veríssimo e Vertonghen

O Benfica joga este domingo a final da Taça com o Sporting de Braga. O jogo realiza-se em Coimbra. Na antevisão, Jorge Jesus só lamentou ter ausências de última hora.

Jardel entra no lote de opções para a final da Taça de Portugal. Em sentido inverso, saem Lucas Veríssimo e Vertonghen por lesão. Ou seja a estratégia de usar três centrais, como tem acontecido, é pouco viável.

Mesmo com a necessidade de mudanças, Jorge Jesus promete uma equipa a dar tudo nesta última batalha. Apesar de ser importante, o treinador benfiquista já tinha assumido que a vitória não salvava a época. E os jogadores seguem a mesma linha.

Nos últimos 10 jogos, o Benfica só perdeu um e empatou outro. Tem oito vitórias que contrastam com as três do Braga. O Benfica venceu 26 das 38 finais da Taça de Portugal que jogou.