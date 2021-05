Taça de Portugal. PSP preparada para travar festejos em Lisboa e Braga

A PSP reforçou o dispositivo para a Final da Taça de Portugal que decorre este domingo, à noite, em Coimbra. As autoridades vão fechar esplanadas e cortar o acesso à zona do estádio. Está tudo a postos para travar festejos em Lisboa ou em Braga.

A polícia não quer ninguém perto do estádio onde se joga a final da taça de Portugal. As restrições começam logo a partir do início da tarde: primeiro com o corte de toda a circulação, até mesmo a pé, na zona envolvente do estádio.

As medidas para evitar ajuntamentos estendem-se ao longo da tarde, estando previsto o encerramento de esplanadas na zona mais próxima do estádio e nos pontos em que é habitual uma maior concentração de pessoas, como a Praça da República ou a Praça do Comércio.

A PSP não vai estar ativa só na cidade de Coimbra. As autoridades garantem que também estão prontas para intervir em Lisboa e em Braga.

A 1 de agosto, já em plena pandemia, Benfica e Porto também disputaram a Taça de Portugal em Coimbra. Mas, desta vez, a PSP está mais preocupada e reforçou o dispositivo no terreno

A PSP elogia ainda o facto de não haver qualquer festejo organizado e apela aos adeptos para que a festa da vitória na Taça de Portugal, no máximo, seja feita à porta de casa.