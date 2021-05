Covid-19. "Travão" no desporto automóvel causou prejuízos de 1,5 milhões de euros

O ano de 2021 assinala o regresso em força dos ralis e das corridas de automóvel, que foram reduzidas a um terço no ano passado por causa da pandemia. A paragem forçada na última época causou um prejuízo de 1,5 milhões de euros.

Já foi verificado o impacto da travagem a fundo na competição durante o ano de 2020. As contas do desporto automóvel português registaram um prejuízo na ordem do 1,5 milhões de euros. Os campeonatos avançaram no segundo semestre com a tração possível

Em 2021 o desporto automóvel procura reduzir a fricção provocada pela pandemia, e maximizar a potência do negócio, que se aguentou também devido aos patrocinadores que não abandonaram o barco, ou carro.

Na vertigem das provas, e do dia-a-dia, acaba por cair no esquecimento que os carros de corrida são, para além do que está à vista, laboratórios de inovação tecnológica. É também tempo de por em ordem a outra máquina: a humana que gere emoções, improvisa, resolve, complica, a que em último caso toma todas as decisões, reage e responde a todas as chamadas

Por estes dias, são as regras de saúde pública que se sentaram ao volante. Com uma ou outra exceção, o público continua a não fazer parte da equação. Mas uma coisa é controlar o público nos circuitos fechados, outra é bloquear todos os acessos aos troços do ralis