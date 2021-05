Final da Taça de Portugal sem público é uma decisão “politicamente correta”

A final entre o Benfica e o Sporting de Braga será jogada sem público nas bancadas devido às restrições pandémicas. No entanto, para Pedro Fatela, comentador da SIC, esta decisão é uma forma de o Governo transmitir a ideia de rigor no controlo da pandemia.

Pedro Fatela ressalva que esta ideologia apresenta contradições, referindo-se, por exemplo, aos ajuntamentos registados no Bairro Alto durante a noite de sábado.

“Ou podemos comparar com aquilo que é a final da Champions . Penso que não faz qualquer sentido termos daqui a uma semana um evento em Portugal onde 12 mil estrangeiros podem vir assistir a esse evento", critica.

Para o Pedro Fatela, seria possível organizar a presença de adeptos de ambos os clubes no jogo, evitando que os festejos sejam feitos de forma desorganizada.

“Se calhar vamos ver no centro da cidade de Braga ou de Lisboa, no final, as pessoas que se vão juntar para festejar de uma forma desorganizada”, afirma, acrescentando que “a polícia não vai conseguir conter” os festejos.