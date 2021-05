Giro d'Italia. Ruben Guerreiro com duas costelas partidas após queda

O ciclista português Ruben Guerreiro (Education First-Nippo), que este domingo abandonou a Volta a Itália devido a uma queda em massa no pelotão na 15.ª etapa, contou à agência Lusa que fraturou duas costelas no acidente.

"Estou um bocado 'amassado'. Confirmam-se duas costelas partidas. Fiquei embrulhado na queda. Quando me fui a levantar, a colocar-me na bicicleta, doía-me muito as costas. Tentei seguir, mas já não dava para continuar", afirmou o ciclista da Education First-Nippo.

Guerreiro seguia em 15.º da geral numa corrida em que, em 2020, ganhou uma etapa e a classificação da montanha, tendo sido apanhado por uma queda que envolveu dezenas de ciclistas logo nos primeiros quilómetros da 15.ª etapa.

"Íamos no início da etapa, com vento de costas a passar uma ponte, com estrada larga. Era propício a quedas naquela reta. O pelotão ia com bastante stress por causa da fuga, os corredores começaram a tocar-se entre si e, quando o primeiro caiu, é como no bowling", descreveu.