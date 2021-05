Rali de Portugal. Armindo Araújo foi o melhor português e fala em "rali perfeito"

Armindo Araújo (Skoda Fabia Evo) cumpriu este domingo o objetivo de terminar o Rali de Portugal como o melhor representante português, considerando, no final da prova, que teve uma prestação "perfeita".

Armindo Araújo, que na classificação global da prova terminou no 19.º posto entre os 44 participantes que concluíram o rali, elogiou a sua equipa pela "boa preparação do carro" e deixou uma palavra especial ao apoio sentido pelo público.

"Foi um rali com uma atmosfera muito boa. Sentia-se que as pessoas estavam com vontade de vir para a estrada e mostrar o apreço por este desporto e pelo evento. Mas, ao mesmo tempo, com respeito pelas normas de segurança", vincou o detentor do título nacional de ralis.