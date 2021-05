Sporting de Braga conquista Taça de Portugal

A expulsão do guarda-redes do Benfica

Aos 16 minutos, o árbitro mostrou cartão vermelho a Helton Leite, após ter derrubado Abel Ruiz fora da área.

É o primeiro guarda-redes a ser expulso na final da Taça de Portugal.

O primeiro golo do Sporting de Braga

Aos 45 minutos, Lucas Piazón marca o seu segundo golo na prova. É o sexto golo de Lucas Piázon pelo SC Braga, o segundo nesta edição da Taça de Portugal.

Piázon já tinha marcado nas meias-finais, ao FC Porto.

O segundo golo do jogo

Ricardo Horta marca o seu terceiro golo na prova.

Os últimos instantes da partida foram vividos com alguma tensão, tendo Taarabt, por parte do Benfica, e Lucas Piazon, do lado do Sporting de Braga, sidos expulsos com vermelho direto.





PAULO CUNHA

O jogo em imagens



No palmarés da Taça de Portugal, o Sporting de Braga chegou aos três troféus, numa lista liderada pelo Benfica, com 26.