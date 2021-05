Terá o Sporting de Braga apostado "as cartas todas na final da Taça de Portugal”?

Com uma prestação que veio a diminuir no final da época, David Borges, comentador da SIC, questiona se houve intenção do Sporting de Braga em “apostar as cartas todas na final da Taça de Portugal”.

“Enquanto o Benfica for enchendo à medida que a temporada se aproximava do fim, o Sporting de Braga foi-se esvaziando. Veremos se o Sporting de Braga se estava a esvaziar para se encher para esta final da Taça”, disse em entrevista ao especial Final da Taça de Portugal, na SIC Notícias.

O comentado considera que o Benfica “parte com notório favoritismo” para este jogo e considera que a prestação da equipa bracarense foi uma “desilusão” pela “forma como se neutralizou na segunda parte da época.