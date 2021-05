A análise e balanço da época de futebol

A época de futebol terminou este domingo com a final da Taça de Portugal, conquistada pelo Sporting de Braga.

No relvado, o plantel e a equipa técnica ergueram o troféu depois de uma vitória frente ao Benfica por 2-0.

Ribeiro Cristóvão considera que esta época "foi uma autêntica frustração para o Benfica, que tanto prometia, mas que acabou por não realizar rigorosamente nada".

Quanto ao Sporting, que venceu o campeonato e a Taça da Liga, no próximo ano "vai ter uma época com mais responsabilidade, mas provavelmente com mais capacidade", considera Ribeiro Cristóvão.

Em relação ao FC Porto, o comentador da SIC diz que "é muito provável que Sérgio Conceição não continue" a treinar os dragões, apesar de já ter feito crer que "só aceitará o convite de um grande clube internacional".

Esta época ficou marcada pela pandemia e pela ausência de adeptos nos estádios, o que "também terá contribuído para que haja equipas que se tenham comportado menos bem", considera Ribeiro Cristóvão.

