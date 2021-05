FC Porto em silêncio sobre possível saída de Sérgio Conceição

A imprensa italiana garante que Sérgio Conceição vai ser o próximo treinador do Nápoles. Até ao momento não há nenhuma confirmação oficial nem por parte do clube italiano nem do FC Porto.

O jornal italiano Corriere Dello Sport diz mesmo que a apresentação do treinador vai ser nos próximos dias.

No FC Porto, o silêncio sobre a possível saída é absoluto e à partida só vai haver novidades depois do jogo da final da Liga dos Campeões, que vai ser no próximo sábado no Estádio do Dragão.

A confirmar-se, será o regresso de Sérgio Conceição à Liga Italiana, agora como treinador, aos 46 anos. Enquanto jogador representou o Parma, a Lázio e o Inter de Milão.