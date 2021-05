Festa da Taça estendeu-se pela noite dentro. Nem a chuva demoveu os milhares de adeptos em Braga

O Sporting de Braga venceu este domingo o Benfica por 2-0 e conquistou a Taça de Portugal.

A festa da Taça estendeu-se pela noite dentro. Debaixo de chuva, os adeptos esperaram várias horas pela equipa no centro da cidade. A euforia tomou conta da Praça da República mal terminou o jogo com o Benfica.

Um cordão humano acompanhou os últimos quilómetros do autocarro com os guerreiros do Minho, depois da conquista do troféu em Coimbra.

Esta é a terceira Taça de Portugal do clube minhoto. A Taça que viajou de Coimbra já está em Braga, onde a equipa é homenageada pela autarquia esta segunda-feira.

