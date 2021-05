Rui Vitória é o novo treinador do Spartak Moscovo

O Spartak de Moscovo anunciou esta segunda-feira a contratação de Rui Vitória como novo treinador da equipa principal.

O técnico português, de 51 anos, assinou um contrato válido por duas temporadas.

"Podemos confirmar que o treinador Rui Vitória, de 51 anos, é o novo responsável técnico do Spartak Moscovo. [Rui] Vitória junta-se à nossa equipa, com um contrato de dois anos", refere o clube de Moscovo.

Com Rui Vitória vai a restante equipa técnica que com ele trabalhou no Vitória de Guimarães e no Benfica.

O contrato com o Spartak Moscovo será a segunda experiência de Rui Vitória fora de Portugal, depois de nas duas últimas épocas e meia ter treinado os sauditas do Al Nassr, clube pelo qual conquistou um campeonato e uma Supertaça daquele país.

Em Portugal, o treinador tem no palmarés três títulos nacionais, duas Taças de Portugal, uma Taça da Liga e duas Supertaças Cândido de Oliveira.