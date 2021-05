Rui Vitória honrado por treinar Spartak Moscovo e "pronto" para o desafio

O português Rui Vitória revelou-se esta segunda-feira honrado por ter sido escolhido como novo treinador da equipa de futebol do Spartak de Moscovo e assegurou estar preparado para o "novo desafio", em ano de centenário do clube russo.

"Pronto para este novo desafio! É uma honra representar um clube com a grandeza do Spartak Moscovo, sobretudo em ano de centenário. Juntos e com ambição vamos conseguir", escreveu Rui Vitória, de 51 anos, numa publicação na rede social Instagram, poucas horas depois de ter sido anunciado como treinador dos moscovitas para as próximas duas temporadas.

Esta será a segunda experiência de Rui Vitória fora de Portugal, depois de nas duas últimas épocas e meia ter treinado os sauditas do Al Nassr, clube pelo qual conquistou um campeonato e uma supertaça daquele país.

Em Portugal, Rui Vitória orientou nos seniores o Vilafranquense, o Fátima, o Paços de Ferreira, o Vitória de Guimarães e o Benfica, conquistando três campeonatos com as 'águias' (2015/16 e 2016/17, tendo ainda participação em 2018/19).

Nessa época, o treinador foi despedido em janeiro, após a equipa ser derrotada à 15.ª jornada, em casa do Portimonense (2-0), deixando-a no quarto lugar, a sete pontos do líder, mas, já com Bruno Lage no comando técnico, a equipa recuperou e acabou por ser campeã.

Além dos três títulos de campeão português, Rui Vitória contabiliza também duas Taças de Portugal, pelo Benfica e pelo Vitória de Guimarães, uma Taça da Liga e duas Supertaças nacionais, também pelas 'águias'.

Nos sauditas do Al Nassr, o treinador cumpriu apenas uma época inteira, a de 2019/20, a que se seguiu ao título de 2018/19, saindo no final de dezembro de 2020, com apenas 10 jornadas disputadas e quando a equipa era 15.ª e penúltima classificada.

Na Rússia, Rui Vitória assume o clube com mais títulos na competição, 10, desde 1992, mas que nos últimos anos tem sido ultrapassado pelo Zenit São Petersburgo e CSKA Moscovo, ambos com seis.

O Zenit é tricampeão consecutivo no campeonato russo, enquanto o Spartak Moscovo, que esta época terminou em segundo lugar, a oito pontos da frente, teve a sua última conquista em 2016/17.