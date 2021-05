Taça de Portugal: "O SC Braga é um justo vencedor"

O Sporting de Braga venceu este domingo o Benfica por 2-0 e conquistou a Taça de Portugal. No relvado, e sem adeptos nas bancadas, o plantel e a equipa técnica ergueram o troféu.

Pedro Fatela considera que o SC Braga é um justo vencedor e sublinha que a equipa foi "muito superior" na segunda parte do jogo e teve "muitas oportunidades claras de golo".

Na Edição da Manhã, esta segunda-feira, o comentador da SIC considerou ainda que existiram dois momentos marcantes durante o jogo: o primeiro, aos 17 minutos, com a expulsão do guarda-redes do Benfica, Helton Leite; e o segundo ocorreu no minuto final da primeira parte, "quando o Benfica tem duas excelentes oportunidades para fazer o 1-0 e não consegue".