Taça de Portugal. A homenagem do Sporting de Braga na Câmara Municipal

Depois da conquista da terceira Taça de Portugal da história do Sporting de Braga, a equipa foi recebida na Câmara Municipal de Braga.

Pelas mãos de Fransérgio, a Taça chegou à Câmara Municipal. Todo o plantel presente para celebrar a conquista do troféu, que deixou o treinador emocionado. A emoção estendeu-se ao presidente.

Dezenas de adeptos estiveram do lado de fora do perímetro.

O plantel do Sporting de Braga ainda saudou os adeptos presentes junto à Praça do Município, a pequena fez que não se conseguiu fazer no estádio.

Esta é a terceira Taça de Portugal da história do Sporting de Braga. A primeira foi conquistada em 1966 e a segunda em 2016.