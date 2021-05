Taça de Portugal. Jorge Jesus critica escolha de "árbitros de carreira"

O Sporting de Braga venceu, este domingo, a Taça de Portugal. Jorge Jesus contesta a expulsão de Helton Leite e diz que, para bem do futebol português, não se deve entregar a final da Taça de Portugal para premiar árbitros de carreira. Já o treinador do Braga diz que concretizou um sonho e falou duma enorme felicidade.

“Para bem do futebol português, as finais da Taça de Portugal não é para premiar árbitros de carreira. É para escolher os melhores e não o árbitro que possivelmente ia abandonar a carreira. Isso não é uma boa escolha porque uma final têm de ser escolhidos os melhores árbitros”, disse o treinador do Benfica acrescentando que “isso é estar a brincar ao futebol”.

Carlos Carvalhal recusou comentar a atuação do árbitro e mostrou a alegria de ter conquistado um título com o clube da sua terra.

“É uma satisfação tremenda. É o meu clube e ganhar um troféu no meu clube era o que eu ambicionava desde sempre”, comentou o treinador do Sporting de Braga. “Estou eternamente grato aos meus jogadores por me terem ajudado a proporcionar este desejo que eu tinha dentro de mim de um dia ganhar um troféu com o Sporting Clube de Braga. Estou extremamente feliz.