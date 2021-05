Divergências contratuais afastam Sérgio Conceição do Nápoles

A ida de Sérgio Conceição para o Nápoles sofreu um volte-face. Divergências contratuais podem ter cancelado a contratação.

Sérgio Conceição quer continuar a carreira num clube que vá à Liga dos Campeões. O treinador português não vê, por isso, com bons olhos orientar o Nápoles, que falhou o acesso à Champions, motivo pelo qual Gennaro Gattuso não continuou no comando técnico do clube italiano.

O Corriere dello Sport adianta esta terça-feira que as divergências contratuais com Conceição levaram o presidente do Nápoles a descartar o técnico português.

Ao que a SIC apurou, ninguém do Nápoles falou diretamente com Sérgio Conceição. Do lado do FC Porto, o silêncio é absoluto.

Só deverá haver novidades depois da final da Liga dos Campeões, que vai acontecer no próximo sábado, no Estádio do Dragão.

O jornal italiano adiantou, na segunda-feira, que a apresentação de Sérgio Conceição estava marcada para quarta ou quinta-feira, num hotel em Roma. É na capital italiana que o presidente do Nápoles, Aurélio de Laurentiis, está a tratar do futuro treinador da equipa napolitana.

Os nomes de Christophe Galtier - treinador campeão esta época pelo Lille -, Luciano Spalletti e Simone Inzaghi são os preferidos para suceder a Gattuso.