Final da Champions no Dragão. Há 1.700 bilhetes para o público em geral

A UEFA anunciou a venda de bilhetes para o público em geral para a final da Liga dos Campeões.

As autoridades portuguesas autorizaram a presença de até 16.500 espectadores no jogo entre o Chelsea e o Manchester City, no Estádio do Dragão.

Destes 16.500, 12 mil bilhetes já foram disponibilizados para os adeptos dos dois clubes e 1.700 vão ser vendidos para o público em geral.

Ainda assim, a UEFA não explicou a quem serão entregues os restantes bilhetes, para completar os 16.500.

Os bilhetes estão à venda a partir desta terça-feira, exclusivamente no site oficial da UEFA. Os preços podem variar entre os 70 e os 600 euros e a compra vai ser feita por ordem de entrada na plataforma.

Para assistir ao jogo no Estádio do Dragão vai ser necessário apresentar uma prova de vacinação ou um teste negativo à covid-19.

A final da liga dos Campeões joga-se este sábado às 20:00, no estádio do Dragão.