Gennaro Gattuso é o novo treinador da Fiorentina

O treinador Gennaro Gattuso assinou esta terça-feira contrato com a Fiorentina, menos de 48 horas depois do anúncio da sua saída do Nápoles, com a missão de restaurar a imagem da equipa, abalada por uma época futebolística aquém das expectativas.

"Gennaro Gattuso será o novo treinador da Fiorentina a partir de 01 de julho", anunciou o presidente Rocco Commisso no 'site' oficial do clube toscano, cuja equipa não foi além de um modesto 13º lugar na I Liga italiana de futebol, com 40 pontos.

O ex-treinador do Nápoles, de 43 anos, sucede assim a Giuseppe Iachini, contratado em março passado para garantir a manutenção, após a surpreendente renúncia do seu antecessor, Cesare Prandelli.

A Fiorentina acabou por 'desviar' Gattuso da Lazio, de acordo com a imprensa desportiva italiana, a qual dá conta de que até ao meio-dia de hoje o técnico estava a caminho do clube romano.

O Nápoles perdeu no domingo, na última jornada da Serie A, o quarto lugar da Serie A para a Juventus e a respetiva qualificação para a Liga dos Campeões, que era um dos objetivos principais desta temporada, ao empatar em casa a um golo com o Verona.