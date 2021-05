Jesus fica no Benfica e Conceição não irá rumar a Itália

O presidente do Benfica garante que Jorge Jesus vai cumprir o contrato que prevê mais um ano de ligação ao clube. Quanto a Sérgio Conceição, o futuro imediato já não passa pelo Nápoles. O FC Porto quer renovar com o treinador.

O regresso de Sérgio Conceição a Itália não deve acontecer, para já. No imediato não será com certeza a Nápoles: o treinador português quer continuar a orientar uma equipa de Liga dos Campeões e o Nápoles falhou o acesos à prova milionária. Ao que a SIC apurou, não houve qualquer abordagem direta do clube italiano ao treinador português de 46 anos.

O FC Porto, ao qual o técnico ainda está vinculado e com o qual não descarta renovar, ainda não se pronunciou oficialmente. A SIC sabe que a proposta de renovação passa por um contrato até 2023, com um salário de três milhões de euros ao ano. A confirmação só deverá acontecer depois da final da Champions.

A aproximação entre o treinador português e o Nápoles foi avançada, na segunda-feira, pelo Corriere dello Sport. Esta terça-feira, o jornal avançou um volte-face nas negociações. Na base do desentendimento estarão divergências contratuais.

No Benfica, Luís Filipe Vieira dá a certeza é que Jorge Jesus continua na Luz, apesar da época em que foram gastos 10 milhões de euros em reforços e nenhum título foi conquistado. O treinador regressou ao Benfica em 2020 e ainda tem mais um ano de contrato.