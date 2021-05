O jogo particular entre a seleção de Portugal e a de Espanha vai ter público nas bancadas.

Segundo revelou o presidente da região de Madrid, o estádio Metropolitano, onde decorre o jogo, vai ter uma lotação de 30%, o que permite a entrada de cerca de 22 mil pessoas.

No entanto, não foram especificadas as condições para a presença do público nas bancadas.

O jogo entre Espanha e Portugal joga-se em Madrid no dia 4 de junho.