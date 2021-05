Antonio Conte deixa Inter de Milão após conquista do título

O treinador Antonio Conte deixou o comando técnico do Inter de Milão, após ter chegado a acordo com o clube, informou esta quarta-feira a equipa recém-campeã italiana de futebol.

"O clube chegou a um acordo com Antonio Conte para a rescisão do contrato por mútuo acordo. Agradecemos a Antonio pelo extraordinário trabalho realizado, que culminou em nosso 19.º 'scudetto'. Conte fará parte da nossa história para sempre", lê-se no comunicado dos milaneses.