Cristiano Ronaldo de férias em Lisboa antes do estágio da seleção para o Euro 2020 

Cristiano Ronaldo e José Mourinho estão em Lisboa. O jogador português está a estrear a casa nova que comprou em frente ao Parque Eduardo VII, enquanto não se junta à seleção para o arranque do Euro 2020.

Com o fim do campeonato italiano começaram as férias de Cristiano Ronaldo. O capitão da seleção nacional vai ter poucos dias e está a passá-los em Lisboa com a namorada Georgina Rodriguez.

O casal tem aproveitado a casa nova na Rua Castilho, o apartamento de luxo que compraram em frente ao Parque Eduardo Sétimo e que custou mais de 7 milhões de euros. Saem para comer fora e dar alguns passeios.

Esta quinta-feira, Ronaldo já volta ao trabalho. Vai juntar-se com a seleção nacional na cidade do futebol para o arranque da preparação do euro 2020. Esse é o próximo foco do jogador: liderar a equipa portuguesa na defesa do título de campeão europeu.

O futuro do jogador da Juventus é, para já, incerto.

Na penúltima publicação que fez nas redes sociais, o número 7 fez, em jeito de despedida, um balanço sobre a passagem no clube italiano.

Os rumores já apontaram Cristiano Ronaldo ao Real Madrid, ao United e até ao Sporting, mas para já não há confirmação de mudanças.

Quem também está em Lisboa é José Mourinho. O técnico português saiu do Tottenham e vai treinar a Roma. Esteve no fórum de treinadores no cinema São Jorge, onde também estiveram Vítor Pereira e Rui Vitória.