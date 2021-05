Liga dos Campeões. Adeptos ingleses vão poder circular pela cidade do Porto sem bolha de segurança

O Porto recebe no sábado a final da Liga dos Campeões, entre o Chelsea e o Manchester City.

Os ingleses que viajam para o Porto para assistirem ao jogo já não estão obrigados a regressar no mesmo dia e permanência numa bolha de segurança, para evitar o contacto com portugueses, anunciada pelo Governo, também deixou de ser obrigatória. Cabe às autoridades portugueses garantir a segurança de todos os envolvidos.

Inicialmente pensava-se que todos os adeptos com bilhete permaneceriam em dois locais fechados para adeptos das duas equipas, até à hora do jogo, mas sabe-se agora que o dia será livre e que a única exigência será um teste pcr negativo a quem vai entrar no estádio.

A UEFA colocou na terça-feira à venda mais 1.700 bilhetes para o público, e em poucas horas foram todos vendidos.

Em Inglaterra a mobilização nas redes sociais já se faz sentir. De Londres e Manchester para o Porto, as viagens low-coast são diárias e várias vezes ao longo do dia. Os adeptos ingleses prometem invadir a invicta já a partir da próxima sexta-feira, para assistirem à festa da Liga dos Campeões.