Exclusivo. Cagliari oferece três milhões de euros ao Boavista por Ricardo Mangas

O Boavista recebeu uma proposta de três milhões de euros do Cagliari Calcio por Ricardo Mangas.

O 'Jogo Aberto' sabe que a equipa do Bessa está analisar a proposta, uma vez que, a direção dos axadrezados não está certa de que quer abdicar do jogador por este valor.

As exibições do defesa de 23 anos fizeram despertar o interesse do clube italiano que está no mercado à procura de um jovem para reforçar a defesa. Ao serviço do Boavista, Mangas participou em vinte e oito jogos onde apontou quatro golos.