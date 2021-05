Guarda-redes francês Mike Maignan troca Lille pelo AC Milan

O guarda-redes internacional francês Mike Maignan, que recentemente se sagrou campeão gaulês de futebol ao serviço do Lille, assinou um contrato de cinco anos com o AC Milan, anunciou esta quinta-feira o clube italiano.

"Mike Maignan assinou um contrato válido até 30 de junho de 2026 e vestirá a camisola 16", referiu o AC Milan, que terminou a liga italiana na segunda posição, a 12 pontos do campeão, o rival Inter de Milão.

Maignan, que esta época foi colega dos portugueses José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches, no Lille, vai encontrar o avançado luso Rafael Leão em Milão e deverá ser o sucessor de Gianluigi Donnarumma, cuja saída da equipa milanesa foi oficializada na quarta-feira,

O Lille, que assegurou a conquista do título francês na última jornada, confirmou "o acordo total com o AC Milan para a transferência do jogador", de 25 anos, mas nenhum dos clubes indicou os valores envolvidos no negócio.