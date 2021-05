Real Madrid oficializa saída de Zidane do comando técnico do clube

O treinador francês Zinedine Zidane deixou o comando técnico do Real Madrid, após uma época sem conquistar qualquer título, informou hoje o clube da liga espanhola de futebol no sítio oficial na Internet.

"O Real Madrid CF comunica que Zinedine Zidane decidiu dar por concluída a sua atual etapa como treinador do nosso clube. É tempo de respeitar a sua decisão e mostrar o nosso agradecimento pelo seu profissionalismo, dedicação e paixão durante estes anos todos", refere o clube.

Os 'merengues' terminaram a época 2020/21 em segundo lugar na liga espanhola, atrás do rival Atlético de Madrid, foram eliminados nos 16 avos de final da Taça do Rei de Espanha, nas meias-finais da Supertaça espanhola e nas meias-finais da Liga dos Campeões.

Esta é a segunda vez que Zidane "bate com a porta" no Real Madrid, depois de em 2018 ter renunciado ao cargo, poucos dias depois de ter conquistado o terceiro título consecutivo na Liga dos Campeões, com os espanhóis a baterem na final o Liverpool por 3-1.

"Tomei a decisão de não continuar como treinador do Real Madrid. (...) Penso que esta equipa necessita de continuar a ganhar, precisa de uma mudança, de outro discurso, e outra metodologia de trabalho", disse então Zidane, em conferência de imprensa.

O francês, que era técnico da equipa B, tinha chegado aos 'merengues' em janeiro de 2016, naquela que foi a sua primeira experiência numa equipa principal, para substituir o espanhol Rafa Benítez, e foi o primeiro treinador a conquistar de forma consecutiva três 'Champions'.

Depois de sair, em maio de 2018, Zidane não voltou a treinar e só regressou ao Real Madrid em março de 2019, menos de um ano depois, para substituir Santiago Solari, substituto de Julen Lopetegui, que esteve pouco mais de dois meses no cargo.

Como treinador do Real Madrid, Zidane conquistou três Ligas dos Campeões, dois Mundiais de clube, duas supertaças europeias, duas ligas espanholas e duas supertaças de Espanha, sendo que apenas dois destes troféus, uma supertaça e uma liga, foram alcançados na segunda passagem pelo clube.