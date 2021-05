Final da Liga de Honra de Râguebi sem público. Federação diz que decisão é incompreensível

O presidente da Federação Portuguesa de Râguebi diz que é incompreensível a decisão da DGS de não permitir público no jogo da final do campeonato nacional que se disputa este sábado no Estádio Nacional.

Para um estádio que tem capacidade para 37.500 pessoas, a Federação Portuguesa de Râguebi solicitou à DGS a autorização da presença de 500 adeptos nas bancadas.

No mesmo dia em que o estádio do Dragão recebe milhares de adeptos britânicos para a final da Champions, a comparação é inevitável quanto aos critérios adoptados pelas autoridades de saúde.

Também os responsáveis dos dois clubes finalistas que vão jogar no Jamor estão perplexos, é o caso da Direção do Técnico e também da Direção de Direito que se mostrou surpreendida pela diferença de tratamento, sublinhando que há dois pesos e duas medidas.