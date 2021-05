Pep Guardiola elogia os três portugueses do Manchester City

Este sábado, o Estádio do Dragão vai receber a final da Liga dos Campeões entre Chelsea e Manchester City. Nos citizens, vão estar três jogadores portugueses. Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva vão tentar conquistar pela primeira vez a Champions para o Manchester City.

Há dois anos consecutivos que o título mais importante de clubes do velho continente é entregue em Portugal. Depois do Bayern de Munique ter conquistado a Liga dos Campeões no Estádio da Luz, na última época, agora será o Dragão a receber o jogo decisivo da Champions.

O Chelsea já venceu a competição uma vez. O treinador dos londrinos, Thomas Tuchel, volta à final da Champions, depois de perder na época passada ao serviço do Paris Saint German no Estádio da Luz.

A final da Liga dos Campeões entre Chelsea e Manchester City terá arbitragem do espanhol Matheu Laoz. O jogo começa às 20:00 horas.