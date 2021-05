Liga dos Campões. Treinador do Chelsea elogia união da equipa

O treinador do Chelsea, equipa que venceu a Liga dos Campeões, destaca a união da equipa.

Já o treinador do Manchester City, Pep Guardiola, diz que o clube vai melhorar depois de ter chegado pela primeira vez à final.

O Chelsea venceu o Manchester City, este sábado, por 1-0 e conquistou a Liga dos Campeões. Kai Havertz foi o herói dos londrinos ao marcar o único golo da partida que se realizou no Estádio do Dragão, no Porto.

