João Almeida acabou a Volta a Itália deste ano no 6.º lugar. No contrarrelógio do último dia, o ciclista português foi quinto e ainda conseguiu subir dois lugares na classificação geral.

Em exclusivo à SIC, João Almeida considerou que foi uma prova de altos e baixos, mas que acabou por ser positiva.

"Foi um Giro de altos e baixos, mas no final de contas acho que foi bastante positivo", afirmou.

O atleta disse ainda que está orgulhoso dos resultados.