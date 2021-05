Presidente do Rio Ave está infetado com covid-19

O presidente do Rio Ave, António Silva Campos, está infetado com o novo coronavírus, informou o presidente adjunto do clube vila-condense, que foi despromovido à II Liga portuguesa de futebol.

"O presidente António Silva Campos não está presente porque está infetado com covid-19", disse o dirigente, antes de entregar a palavra ao diretor desportivo, para que se pronunciasse sobre o atual momento do Rio Ave, que interrompeu este domingo uma série de 13 épocas consecutivas na I Liga.

Rio Ave despromovido à II Liga

Edmundo Alexandre esteve na sala de imprensa do estádio dos Arcos a acompanhar o diretor desportivo André Vilas Boas, no final da partida com o Arouca, da segunda mão do 'play-off' de acesso à I Liga, que culminou com a vitória dos arouquenses por 2-0 e a descida do Rio Ave ao segundo escalão.

Depois de ter perdido o jogo da primeira mão do 'play-off', por 3-0, na quarta-feira, os vila-condenses voltaram este domingo a ser derrotados, 'entregando' a seu lugar na I Liga ao Arouca.

No final da partida, alguns adeptos do emblema vila-condense concentraram-se junto ao estádio para mostrar desagrado aos jogadores e à direção do cube, mas não se registaram incidentes.