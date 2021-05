Final da Champions. Primeiro-ministro admite que "houve situações de manifesto incumprimento"

O primeiro-ministro, António Costa, considera que no dia da final da Liga dos Campeões "houve situações de manifesto incumprimento", acrescentando que "há sempre lições a tirar".

O Reino Unido "preenche todos os critérios para as fronteiras [estarem] abertas", começa por explicar o primeiro-ministro, que pede que não se confundam os adeptos com os turistas, britânicos, que podem entrar no país: "Não se pode confundir os 12.000 adeptos, que foram acordados com a UEFA, que os clubes podiam trazer, e que teriam de ir e vir em regime de bolha (...) com aquilo que são os turistas que vêm, muitos deles naturalmente britânicos".

António Costa reconhece que "pelo menos 20% de pessoas terão vindo com bilhete e não respeitaram as regras da bolha, mas porque decidiram vir antecipadamente".

"Aquilo que foi comunicado que viriam em bolha eram os 12.000 adeptos. Não foi 100%, foi 80%. O que é que explica? Explica o facto de entretanto termos aberto as fronteiras."

Questionado se gostou de ver imagens de adeptos britânicos, durante a semana anterior, na baixa da cidade, alguns sem medidas de precaução contra a epidemia de covid-19, Costa admitiu que não, mas afirmou que elas "foram repetidas em 'loop', criando a ilusão que eram continuadas".

Portugal terá de "dar melhor informação aos turistas", considera o primeiro-ministro. E "quem quer que seja, turista ou não turista, nacional ou estrangeiro, tem que praticar as regras que estão em vigor em cada momento".

No final das declarações que prestou aos jornalistas no Parlamento, Costa ainda foi questionado sobre as consequências políticas dos acontecimentos, tanto nos festejos incontrolados no Porto, no sábado, como em Lisboa, quando adeptos do Sporting festejaram o campeonato. "Há sempre lições a tirar", disse apenas, sem responder diretamente à pergunta das consequências políticas.

A final da Liga dos Campeões, entre Manchester City e Chelsea, decorreu no Porto, no sábado, num jogo com a presença de adeptos ingleses, que durante os últimos dias estiveram aglomerados no centro da cidade, a maioria sem cumprir as regras ditadas pela pandemia de covid-19, como o uso de máscara e o distanciamento físico.

Veja também: