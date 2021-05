Marcelo Rebelo de Sousa festeja com a seleção sub-21 no balneário

Marcelo Rebelo de Sousa participou na festa da selação de sub-21, que se qualificou para as meias-finais do Europeu ao vencer Itália por 5-3, nos quartos de final da edição de 2021, em Ljubljana.

O Presidente da República assistiu ao jogo entre Portugal e Itália dos quartos de final do Campeonato da Europa. No fim da partida foi até ao balneário da equipa e festejou com os jogadores a vitória por 5-3.

Marcelo está a cumprir uma visita oficial de três dias à Eslovénia onde vai reunir-se com outros chefes de Estado.