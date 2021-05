Roland Garros. João Sousa cai na primeira ronda frente a Taylor Fritz

O tenista português João Sousa foi eliminado esta segunda-feira pelo norte-americano Taylor Fritz na primeira ronda de Roland Garros, segundo major da temporada, que está a decorrer na catedral da terra batida em Paris.

O vimaranense, que desceu esta segunda-feira uma posição no ranking ATP, figurando no 114.º lugar, foi derrotado pelo adversário, 33.º colocado na hierarquia mundial e 30.º cabeça de série, em três sets, com os parciais de 6-4, 6-2 e 6-4, em uma hora e 41 minutos.

Depois de superar o tenista minhoto, de 32 anos, naquela que foi a 10.ª participação do português em Roland Garros, Taylor Fritz, de 23 anos, vai defrontar na segunda ronda o vencedor do encontro entre o francês Mathias Bourgue e o alemão Dominik Koepfer.