Final da Champions. UEFA diz que evento foi "um grande sucesso"

A UEFA diz que a final da Champions, que decorreu no Porto, foi "um grande sucesso". Num comunicado, o diretor de eventos do organismo que tutela o futebol europeu considera que a esmagadora maioria dos adeptos cumpriu as regras. Mas, em Portugal, a polémica continua: Rui Rio diz que as explicações de António Costa chegaram tarde.

Para o primeiro-ministro, o que se passou no Porto, este fim de semana, não pode servir de exemplo. É sim, uma lição para evitar repetições futuras. O líder da oposição ouviu as declarações de António Costa e está no extremo oposto. Rio diz que os festejos do Sporting já deviam ter sido a lição.

Depois de um fim de semana marcado por uma afluência muito acima do recomendado para a baixa do Porto, onde o incumprimento das regras sanitárias foi notório, a Direção Geral de Saúde (DGS) decidiu fazer um balanço, quase 48 horas depois do jogo.

Tanto Graça Freitas como António Costa admitem que houve incumprimentos e que não correu tudo bem. Já o secretário de Estado do Desporto viu apenas umas escaramuças, num evento que considera ter sido um sucesso e uma honra para Portugal.

A UEFA também está de acordo: num comunicado divulgado esta segunda-feira, o diretor de eventos do organismo diz que a final da Liga dos Campeões foi "um grande sucesso" e que "a esmagadora maioria dos adeptos cumpriu as diretrizes estabelecidas".

O organismo agradece ainda "ao Governo português, às autoridades locais e à polícia" por terem organizado um evento desta dimensão em menos de três semanas.