Primeiro-ministro reconhece que nem tudo correu bem na organização da final da Liga dos Campeões

António Costa reconhece que nem tudo correu bem final da Liga dos Campeões, no Porto, mas garante que não mentiu aos portugueses. Já o secretário de Estado do Desporto considera que as coisas até correram bem, apesar de algumas escaramuças, como diz João Paulo Rebelo.

Do lado da Direção-Geral da Saúde, Graça Freitas, apesar das falhas em processos como este, considera que a maior parte das coisas correram bem.

A ministra da Saúde, Marta Temido, lembra que os excesso permitidos aos britânicos não devem ser utilizados pelos portugueses para não cumprirem as regras.

