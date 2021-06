Sporting passa de lucros a prejuízos de 23,5 milhões de euros

O Sporting passou de lucros a prejuízos de 23,5 milhões de euros no terceiro trimestre da época desportiva, que diz respeito ao primeiro trimestre deste ano.

Em comunicado enviado na noite de segunda-feira à CMVM, a SAD de Alvalade explica as contas negativas do clube com o impacto da pandemia tanto nas receitas de bilheteira, que caíram mais de 10 milhões de euros, como na quebra com as transações de jogadores.

O volume de negócios caiu mais de 50% em termos homólogos enquanto o volume de negócios das transações de jogadores diminuiu cerca de 65,9 milhões de euros.