Exclusivo. SC Braga em negociações com Villarreal por Mario González

O Sporting Clube de Braga está em negociações com o Villarreal para contratar Mario González.

O clube minhoto já chegou a um princípio de acordo com o avançado espanhol. O SC Braga oferece ao ponta de lança de 25 anos um contrato para as próximas quatro temporadas (até junho de 2025). O 'Mercado Aberto' sabe que António Salvador vai reunir na próxima semana com o clube espanhol com vista a chegar a um acordo para a concretização da transferência.

Mario González esteve emprestado ao Tondela na última época, onde esteve em destaque ao marcar quinze golos em vinte e oito jogos.