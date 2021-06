Roland Garros. Tsitsipas, Medvedev e Serena apuram-se para a 3.ª ronda

O tenista grego Stefanos Tsitsipas, o russo Daniil Medvedev e a norte-americana Serena Williams garantiram esta quarta-feira o acesso à terceira ronda de Roland Garros, o segundo major da temporada, que está a decorrer em Paris.

O grego, número cinco mundial e um dos principais candidatos ao lote de quatro finalistas do major parisiense, não entrou bem no encontro disputado no 'court' Suzanne-Lenglen e foi o primeiro a sofrer 'break' nos dois primeiros 'sets' frente ao espanhol Pedro Martínez, mas conseguiu recuperar em ambas as ocasiões e vencer em três sucessivas partidas, por 6-3, 6-4 e 6-3.

Semifinalista em 2020, em Paris, e campeão do Masters 1.000 de Monte Carlo e do ATP 250 de Lyon, o jovem helénico, de 20 anos, não encontrou grande oposição por parte do 103.º colocado no 'ranking' ATP e, em duas horas e 27 minutos, assegurou a continuidade em prova.

"Tive boas semanas este ano, tive bons resultados, mas, claro, sinto que pode sempre ser melhor. Não vejo o meu desempenho até agora como excecional, mas tenho sido consistente e é muito importante manter essa liderança no objetivo que procuro", defendeu o grego.

Na terceira ronda, Stefanos Tsitsipas vai medir forças com o norte-americano John Isner (34.º ATP), que ainda não perdeu também qualquer 'set' na terra batida parisiense e hoje derrotou o sérvio Filip Krajinovic, com os parciais de 7-6 (8-6), 6-1 e 7-6 (7-5).

Assim como Tsitsipas, o alemão Alexander Zverev também superou o 'qualifier' russo Roman Safiullin (182.º ATP), por 7-6 (7-4), 6-3 e 7-6 (7-1), para garantir a qualificação para a terceira ronda, numa jornada em que o espanhol Roberto Baustista-Agut, número 11 mundial, foi eliminado pelo suíço Henri Laaksonen (150.º ATP), pelos parciais de 6-3, 2-6, 6-3 e 6-2.

Zverev, campeão do ATP 500 de Acapulco e do Masters 1.000 de Madrid, que figura na sexta posição na hierarquia ATP, vai agora defrontar o sérvio Laslo Djere (55.º ATP), que bateu na segunda ronda o compatriota Miomir Kecmanovic, depois de recuperar de dois 'sets' a zero, por 4-6, 4-6, 6-3, 6-2 e 6-3.

Já o russo Dannil Medvedev, número dois do mundo, que pela primeira vez na carreira superou a primeira ronda em Paris, foi obrigado a trabalhos redobrados para eliminar o norte-americano Tommy Paul (52.º ATP), depois de perder a partida inaugural.

Medvedev, campeão da ATP Cup e do ATP 250 de Marselha e vice-campeão do Open da Austrália, depois de reconhecer ter sentido dificuldades para reencontrar o bom ténis na terra batida, derrotou o jovem adversário, de 24 anos, por 3-6, 6-1, 6-4 e 6-3, e marcou encontro com o também norte-americano Reilly Opelka (35.º ATP) na fase seguinte do torneio.

Na competição feminina, a antiga líder do 'ranking' WTA e três vezes vencedora em Roland Garros, em 2002, 2013 e 2015, Serena Williams, não teve tarefa fácil diante a romena Mihaela Buzarnescu (143.ª WTA), mas conquistou o triunfo em três 'sets', por 6-3, 5-7 e 6-1.

Na terceira ronda, a norte-americana e atual oitava colocada na hierarquia mundial vai ter pela frente a compatriota Danielle Collins (50.ª WTA), ao passo que a bielorrussa Aryna Sabalenka, número quatro mundial, bateu a compatriota Aliaksandra Sasnovich (103.ª WTA), por 7-5 e 6-3, para defrontar a russa Anastasia Pavlyuchenkova (32.ª WTA) no desafio seguinte.