Seleção nacional sub-21 está na final do Europeu de futebol

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 qualificou-se esta quinta-feira pela terceira vez para a final do Europeu da categoria, ao bater a Espanha por 1-0, na primeira meia-final da edição de 2021, em Maribor, na Eslovénia.



Igor Kupljenik

Um autogolo de Jorge Cuenca, aos 80 minutos, selou o triunfo da formação das 'quinas', que repete as presenças de 1994 (derrota por 1-0 face à Itália, com 'golo de ouro') e 2015 (desaire por 4-3 com a Suécia nos penáltis, após 0-0 nos 120 minutos).

Na final, marcada para domingo, em Ljubljana, o 'onze' de Rui Jorge vai defrontar o vencedor do embate entre os Países Baixos (campeões em 2006 e 2007) e a Alemanha (campeã em 2009 e 2017), que se defrontam hoje em Szekesfehervar, na Hungria.