Supertaça europeia vai disputar-se em Belfast

A Supertaça europeia, entre os ingleses do Chelsea e os espanhóis do Villarreal, vai disputar-se em Belfast, em 11 de agosto, anunciou hoje a Federação de Futebol da Irlanda do Norte.

"Temos estado em estreito contacto com a UEFA e depois de vários encontros estamos encantados de confirmar que o encontro se vai disputar em Belfast", disse, em comunicado, o diretor executivo da IFA, Patrick Nelson.

O encontro vai ser disputado no Windson Park, 'casa' da seleção norte-irlandesa, com os detalhes sobre a presença de público e sobre a venda de bilhetes a serem anunciados "mais à frente", de acordo com a IFA.

O Chelsea sagrou-se campeão europeu no Porto, em 29 de maio, ao vencer o Manchester City, por 1-0, e vai procurar a sua segunda Supertaça europeia, em 1998, frente ao Real Madrid, perdendo as finais de 2012 (Atlético de Madrid), 2013 (Bayern Munique) e 2019 (Liverpool).

O Villarreal vai disputar pela primeira vez a Supertaça, depois de ter vencido a Liga Europa, com um triunfo sobre o Manchester United, por 11-10, no desempate por grandes penalidades, após uma iguldade a um golo.