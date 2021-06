Chelsea prolonga contrato com o técnico Thomas Tuchel por dois anos

O treinador alemão Thomas Tuchel prolongou por dois anos o contrato com Chelsea, ao qual chegou em janeiro, para substituir Frank Lampard, anunciou esta sexta-feira o campeão europeu de futebol.

"Temos o prazer de informar que, após o nosso triunfo na Liga dos Campeões, o contrato com Thomas Tuchel foi prolongado por dois anos, conforme acordado quando ele se juntou ao clube", refere o Chelsea na sua página oficial na internet.

O clube lembra que Tuchel, que chegou a Londres depois de duas épocas e meia no Paris Saint-Germain, levou a equipa ao quarto lugar da liga inglesa, e à conquista, "com uma exibição impressionante", do título europeu, num jogo frente ao Manchester City (1-0), disputado no Porto.

"Não consigo imaginar uma ocasião melhor para renovar o meu contrato. Sou grato pela experiência e muito feliz por fazer parte da família Chelsea", disse Tuchel, de 47 anos, em declarações ao clube.

Marina Granovskaia, diretora do Chelsea, lembrou que quando Thomas Tuchel se juntou ao clube londrino "ainda havia muito por jogar", considerando que o germânico "se encaixou perfeitamente e se tornou parte da família Chelsea".

"Colocar-nos nos quatro primeiro da 'Premier League' foi crucial e não poderíamos estar mais felizes com a conquista da 'Champions'. Foi uma temporada notável. Estamos, obviamente, muito satisfeitos em manter o Thomas por mais dois anos e esperamos mais conquistas nas próximas temporadas", disse.

Nos 30 jogos que disputou no comando técnico dos 'Blues', Tuchel, que já orientou o Borussia Dortmund e o Mainz, somou 19 vitórias, cinco derrotas e seis derrotas, tendo sofrido 16 golos.