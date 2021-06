Covid-19. Grande Prémio de Singapura de Fórmula 1 foi anulado

O Grande Prémio de Singapura de Fórmula 1, previsto para o próximo dia 3 de outubro, foi anulado "por razões de segurança e de logística causados pela covid-19", revelou esta sexta-feira o promotor da corrida.

"Anular a prova pelo segundo ano consecutivo é uma decisão extremamente difícil, mas necessária, tendo em conta as restrições que prevalecem em relação aos eventos organizados em Singapura", explicou, em comunicado, Colin Syn, presidente adjunto do promotor do GP, que se disputa desde 2008.